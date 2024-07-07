Kontrolden çıkan otomobil, Kızılay'daki metro istasyonu girişine düştü

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen bir otomobil, sabah saatlerinde 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'ndaki metro istasyonunun Sakarya Caddesi girişindeki merdivenlere girdi.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net