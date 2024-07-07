Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 17:07, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:20
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi.
AFAD'dan son dakika deprem açıklaması geldi. Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muğla'nın Datça açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.6.97 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı, saat 16.55'te oldu.
#DEPREMAFAD Deprem (@DepremDairesi) July 7, 2024
Büyüklük:4.1 (Mw)
Yer:Akdeniz - [251.35 km] Datça (Muğla)
Tarih:2024-07-07
Saat:16:55:36 TSİ
Enlem:34.51972 N
Boylam:26.67 E
Derinlik:6.97 km
Detay:https://t.co/lczYaomqYJ@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi