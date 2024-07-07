TBMM Başkanı Kurtulmuş, hicri yılbaşını kutladı
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 17:27, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 17:29
TBMM (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hicri yılbaşı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Alemlere rahmet Peygamber Efendimizin, İslam ve insanlık tarihi açısından büyük anlamlar taşıyan kutlu yolculuğunun 1446'ncı yıl dönümünü idrak ediyoruz. İstikametimizin daima adalet, özgürlük ve barış olması temennisiyle, yeni hicri yılımızı tebrik ediyor, tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum."