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Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek

Kavurucu sıcaklar, etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklığının, mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkması bekleniyor. Yeni haftada yurt geneli için 'yüksek sıcaklık' uyarısı yapılıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 18:15, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 18:17
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Yeni haftada sıcaklık mevsim normallerinin üstünde seyredecek

Türkiye, sıcak hava dalgasının etkisi altında. Sıcaklık, yeni haftada mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Meteoroloji'den bazı bölgeler için kısa süreli yağmur uyarısı geldi.

Hava Tahmin Uzmanı Fatih Budak, özellikle yağışların iki gün boyunca Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu Bölgesi'nin kuzeyinde Erzurum, Kars, Ağrı, Ardahan çevrelerinde etkili olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

Ege ve Akdeniz başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklık değerleri mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacak. Kavurucu sıcaklar, hafta boyu etkisini sürdürecek.

3 büyük ilde hava durumu

Ankara hafta ortasında yağışlı, İstanbul ve İzmir yüksek sıcaklığın etkisinde...

Budak 3 büyük kentin hava durumuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul'da yağış beklemiyoruz, sıcaklık 33-34 civarında olacak. Bu da mevsim normallerinin 4 ila 5 derece üzerinde olduğu anlamına geliyor. Başkent Ankara'da yarın yağış beklemiyoruz, sıcaklık 34 derece. Salı ve çarşamba günü yerel olarak gök gürültülü sağanak bekliyoruz. İzmir'de mevsim normallerinin 6-8 derece üzerinde seyredilen bir hava sıcaklığı söz konusu, salı günü İzmir'de sıcaklık 42 dereceyi gösterecek."

Meteoroloji uzmanları; yüksek sıcaklık nedeniyle yaşlılar, çocuklar, hamileler ile kronik hastalığı olanların öğle saatlerinde dışarı çıkmamasını tavsiye ediyor.

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