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Arkadaşlarıyla Sakarya Nehri'ne girdi! bir daha çıkamadı!

Sakarya'nın Erenler ilçesinde arkadaşları ile serinlemek için Sakarya Nehri'ne giren yabancı uyruklu çocuk sürüklenmeye başladı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, çocuğun cansız bedenini nehre girdiği yerden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta buldu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 18:37, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 18:40
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Arkadaşlarıyla Sakarya Nehri'ne girdi! bir daha çıkamadı!

Edinilen bilgiye göre, 10 yaşlarında olduğu değerlendirilen ve ismi henüz öğrenilemeyen yabancı uyruklu çocuk, serinlemek için arkadaşları ile birlikte Sakarya Nehri'ne girdi.

Girdiği suda akıntıya kapılan çocuk bir anda gözden kayboldu. Çocuğun paniğe kapılan arkadaşlarının ise olay yerinden kaçtığı iddia edildi. Suda sürüklenen çocuğu gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye AFAD, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Adrese ulaşan ekiplerce yapılan çalışma neticesinde yaklaşık 1 saat sonra çocuğun cansız bedeni, suya girdiği yerin 3 kilometre kadar uzaklığında bulundu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği tespit edilen çocuğun cenazesi, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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