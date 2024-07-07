26 gün görevde kalan Özdeş ile yollarını ayırdı! Yeni teknik direktör belli oldu

ANKARA (AA) - Trendyol 1. Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nün yeni teknik direktörü Cihat Arslan oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Hoş geldin Cihat Arslan. Takımımızın teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." denildi.

Son olarak Şanlıurfaspor'u çalıştıran 54 yaşındaki Arslan; Kocaelispor, Eyüpspor, Boluspor, Göztepe, Karşıyaka, Başakşehir, Balıkesirspor, Akhisar Belediyespor, Adanaspor, Celik Zenica, Manisa FK, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor ve Şkupi kulüplerinde de görev yaptı.

Ankaragücü, 11 Haziran tarihinde göreve getirdiği teknik direktör Kemal Özdeş ile yolların ayrıldığını duyurdu. Böylece Ankaragücü'nde Kemal Özdeş dönemi sadece 26 gün sürdü.