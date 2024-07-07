F1 Büyük Britanya Grand Prix'sini Hamilton kazandı

Büyük Britanya Grand Prix'sinin ardından pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

39 yaşındaki Hamilton, Silverstone'daki 9. galibiyetiyle tek pistte en çok kazanan pilot rekorunu kırdı.

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