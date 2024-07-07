Erzurum'da sel: Tarım arazileri ve evler zarar gördü, 4 kişi yaralandı

ERZURUM (AA) - Erzurum'un Tekman ilçesinde sağanak nedeniyle meydana gelen selde 4 kişi yaralandı, tarım arazileri ve evler zarar gördü.



İlçede iki gündür devam eden sağanak nedeniyle bazı dereler taştı.

Sel sonucu ilçeye bağlı Mollamehmet, Kayaboğazı, Dalsöğüt ve Karlıca mahallelerinde tarım arazileri sular altında kaldı, bazı evlerde de hasar oluştu.

Dalsöğüt Mahallesi?nde araçlar sel nedeniyle zarar gördü, ev ve iş yerlerini su bastı.



Suya kapılan iki araçta mahsur kalıp yaralanan 4 kişi kurtarılarak hastanede tedavi altına alındı.

AFAD, UMKE ve Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.