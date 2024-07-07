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Deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde sürüklenen 10 kişi kurtarıldı

Bitlis'in Tatvan ilçesinde deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle sürüklenen 10 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Temmuz 2024 23:39, Son Güncelleme : 07 Temmuz 2024 23:41
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Deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde sürüklenen 10 kişi kurtarıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde deniz bisikletleriyle açıldıkları Van Gölü'nde rüzgarın etkisiyle sürüklenen 10 kişi, polis ekiplerince kurtarıldı.

Kadınlar plajının bulunduğu bölgede üç deniz bisikleti ile Van Gölü'ne açılan 10 kişinin geri dönememesi üzerine, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu.

Bölgeye yönlendirilen İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Şube Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri, 3'ü kadın 10 kişinin kurtarılması için arama kurtarma çalışması başlattı.

Yapılan araştırma sonucu yerleri tespit edilen 10 kişi, bot yardımıyla bulundukları yerden alınarak kıyıda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kurtarılanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

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