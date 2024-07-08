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Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!

Yüksek maliyetlerden kurtulmak ve özellikle tatilde kullanmak için 'kiralık ürün' tercihi artıyor. Yazın gelmesiyle teknolojiden e-Mobilite'ye, anne bebekten ev aletlerine kadar birçok ürün revaçta... Ayda 95 TL'ye akıllı saat, 250 TL'ye akıllı telefon, 160 TL'ye robot süpürge kiralanabiliyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 07:24, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 07:28
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Tüketici pahalılığı kiralamayla aşıyor!

Satın alma maliyetinin yüksek olması ve dönemsel kullanıma imkan vermesi sebebiyle son dönemde 'kiralık ürün' tercihi öne çıkıyor. Özellikle yazın gelmesiyle tatil için yazlıklarına gidenler teknoloji ürünlerinden ev aletlerine, e-Mobilite ürünlerinden anne bebek ürünlerine kadar birçok ürünü dönemsel olarak kullanabiliyor. Bu alanda 2020'den bu yana hizmet verdiklerini belirten Kiralabunu Kurucu Ortağı Elif Kapıcı Erdem, kiralama sebeplerinin herkes için değiştiğini ifade ederek; kiminin her yıl yurt dışından ziyarete gelen torunu için oto koltuğu kiraladığını, kiminin de final döneminde bozulduğu için bilgisayar kiraladığını, kiminin ise altın gününde misafirlerini rahat ettirmek için hava temizleyici kiraladığını söyledi.

1 AYDAN 18 AYA KADAR SÜRE...

Erdem, 150 bini aşkın üye ve 700'den fazla ürün ile Türkiye'nin her yerinde faaliyet gösterdiklerini anlatarak "1 aydan 18 aya kadar farklı kira süreleri mevcut. Kullanıcılar ayda 95 TL'den başlayan fiyatlarla akıllı saat, 250 TL'den başlayan fiyatlarla akıllı telefon ve 160 TL'den başlayan fiyatlarla robot süpürge kiralayabiliyor. Kullanıcılar kira sürelerini uzatıp aylık ödeme tutarlarını düşünebiliyorlar" dedi. Telefon, bilgisayar, akıllı saat, robot süpürge, kahve makinesi, televizyon, hava temizleme cihazı, elektrikli araç, elektrikli motosiklet, bisiklet ve scooter, puset, bebek arabası gibi ürünleri kiraladıklarını anlatan Erdem, bunların yanında hobi, sağlık, spor ve müzik gibi öne çıkan onlarca farklı kategorinin platformlarında yer aldığına işaret etti.

YAZ ÜRÜNLERİNDE %70 ARTIŞ

Son teknoloji telefonlar, bilgisayarlar ve giyilebilir cihazların her zaman en çok kiralanan ürünler arasında yer aldığını belirten Erdem, şunları söyledi: Ayrıca ev elektroniği ve hobi ürünleri de ilgi çekiyor. Bununla birlikte belli dönemlerde sezonsal olarak öne çıkan farklı ürünler de var. Örneğin yaz sezonunda tatil ve seyahatlerle birlikte oyun konsolu, elektrikli motosiklet, bebek arabası, oto koltuğu gibi ürünlerin kiralamalarında yüzde 70'in üzerinde artış oluyor. Robot süpürge, elektrikli motosiklet, kahve makinesi yazlıkçıların kiralamak için tercih ettiği öne çıkan ürünler arasında yer alıyor. Bununla birlikte tatil dönemlerinde seyahat eden kullanıcılar en çok bebek arabası, aksiyon kameraları, hobi ürünleri gibi normal zamanlarda kullanmadıkları ürünleri uygun fiyatlara kiralayarak tatil deneyimlerini daha keyifli hale getiriyorlar. Özellikle yaz öncesi dönemlerde yürüyüş bandı, bisiklet kiralamalarında artış yaşanıyor. Bu kategorinin teknoloji dikeyinde destekleyicisi akıllı saatler de bu dönemlerde yoğun ilgi görüyor.

ÖNDER ÇELİK

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