Bakanlıktan iddialara cevap: Çiftçi sayısı da üretim de artıyor

Türkiye Gazetesi'nden Cevdet Fırat Aydoğmuş'un haberine göre; Tarım ve Orman Bakanlığı, tarıma ilişkin gündeme gelen asılsız iddiaları her ay yayımladığı raporla çürütmeyi sürdürüyor.

'İhraç edilen ve herhangi bir nedenle geri dönen ürünlerin iç piyasaya kontrol edilmeden sürüldüğü' yönündeki iddialara cevap veren Bakanlık, Türkiye'nin mevzuatına uygun olmayan ürünlerin ülkeye girişine ve piyasaya arzına kesinlikle izin verilmediğini açıkladı.

Raporda yapılan bilgilendirmede "Ülkemizden ihraç edilen ve herhangi bir nedenle ülkemize geri dönen ürünlerin tamamında; öncelikle gümrükte ayniyat tespiti yapılmakta, ayniyat tespiti yapıldıktan sonra ürünler Bitki Karantinası Yönetmeliği, Türk Gıda Kodeksi, Yem Mevzuatı kapsamında yüzde 100 bitki sağlığı ve gıda ve yem güvenirliği yönünden resmi kontrollere tabi tutulmaktadır. Yapılan resmi kontroller sonucunda, ülkemiz mevzuatına uygunluğu tespit edilen ürünlerin yurda girişine izin verilmektedir. Ancak ülkemiz mevzuatına uygun olmayan ürünlerin ülkemize girişine (piyasaya arzına) katiyen izin verilmemektedir" denildi.

"BİTKİSEL ÜRETİM YÜZDE 39,7 ARTTI"



'Bitkisel üretimin azaldığı' iddialarına da karşılık veren Bakanlık, bitkisel üretimin 20 yıllık süreçte yüzde 39,7 arttığını açıkladı. 2002'de 98 milyon ton olan bitkisel üretim miktarının, 2023'te 136,9 milyon tona çıktığı kaydedildi. Bakanlık, 2024 yılında bitkisel üretim miktarının TÜİK 1'inci tahmin verilerine göre 138 milyon ton olacağının öngörüldüğünü de belirtti.

"ÇİFTÇİ SAYISI 5 YILDIR ARTIŞTA"



Bakanlık, 'son yıllarda çiftçi sayısının azaldığı' yönündeki iddiaları da boşa çıkardı. Bakanlık Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre çiftçi sayısının son 5 yılda sürekli arttığı belirtildi. Bu çerçevede, ÇKS'ye kayıtlı çiftçi sayısının, 2020'de 2 milyon 128 bin, 2021'de 2 milyon 173 bin, 2022'de 2 milyon 178 bin, 2023'te 2 milyon 246 bin olduğu kaydedildi. ÇKS'ye veri girişi devam eden 2024'te ise kayıtlı çiftçi sayısının 2 milyon 351 bini bulduğu açıklandı.

4,7 MİLYON DEKAR TARIMA KAZANDIRILDI



'Tarım arazilerinin ekilişinin azaldığı' yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığının da belirtildiği raporda "Bitkisel üretimin artırılması kapsamında atıl ve boş alanların, nadas alanlarının tarımsal üretime kazandırılmasına yönelik faaliyetler sonucunda son iki yılda; 4,7 milyon dekar alan tarımsal üretime kazandırılmış, Badas alanları 2,45 milyon dekar azaltılmış, Tarla bitkileri ekiliş alanı 6,49 milyon dekar artırılmıştır" denildi.

GIDA AMAÇLI ONAYLANAN GDO'LU ÜRÜN YOK



Tarım Bakanlığı, 'gıdada GDO denetimi yapılmadığı' yönündeki iddialara cevap verdi. GDO'lu ürünlere ilişkin düzenlemenin 26 Mart 2010 tarihli "Genetik Yapısı Değiştirilmiş Organizmalar ve Ürünlerine Dair Yönetmelik" kapsamında gerçekleştirildiğini hatırlatan Bakanlık, şu bilgileri paylaştı: Bu düzenlemeyle ülkemizde GDO'lu bitki ve hayvanların üretimine izin verilmemektedir. Bugüne kadar ülkemizde gıda amaçlı olarak onay verilmiş bir GDO'lu ürün bulunmamaktadır. Gıda amaçlı GDO'lu ürün ithalatına da izin verilmemektedir. GDO analizleri, akreditasyon belgesine sahip 12 kamu ve 48 özel gıda kontrol laboratuvarında yapılmaktadır.

EN FAZLA ÖDEME 'DON' HASARLARINA



Türkiye'de 2019-2023 döneminde en fazla ödeme yapılan afet konusu 'don' oldu. Don hasarı için 4 milyar 492 milyon lira ödeme yapılırken, bu afeti 4 milyar 10 milyon lirayla 'dolu' takip etti. Geçen yıl ise 'don' için 2,4 milyar lira ödeme yapıldı. Devlet destekli tarım sigortalarında 2019'da 1 milyar 155,9 milyon lira, 2020'de 1 milyar 313,5 milyon lira, 2021'de 2 milyar 554,2 milyon lira, 2022'de 3 milyar 393,3 milyon lira ve geçen yıl 7 milyar 111,2 milyon lira hasar ödendi. Böylece 5 yılda yapılan ödeme 15 milyar 528,2 milyon lirayı buldu. 5 yılda sigortaların toplam bedeli ise 1,2 trilyon lira olarak hesaplandı.

2019-2023'te ödenen hasar tazminatı (TL)

2019 1.155.983.937

2020 1.313.526.993

2021 2.554.247.269

2022 3.393.301.958

2023 7.111.229.747

Toplam 15.528.289.904