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Emekli maaşı için iyileştirme hazırlığı yapılıyor

AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda, halen 10 bin TL düzeyinde bulunan en düşük emekli maaşının, en az 12 bin TL'ye çıkartılmasının öngörüldüğü belirtiliyor.

Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 08:35, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 08:37
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Emekli maaşı için iyileştirme hazırlığı yapılıyor

EKONOMİ gazetesinden Besti Karalar'ın haberine göre; AK Parti'nin, en düşük emekli maaşını 10 bin TL'nin üzerine çıkarmak için yeni bir hazırlığı başladığı öğrenildi. AK Parti kurmayları, en düşük emekli maaşını yükseltecek formülleri hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da onayına sunacağı belirtildi.

EKONOMİ'nin edindiği bilgilere göre; AK Parti kurmayları en düşük emekli maaşının yükseltilmesi için harekete geçti. En düşük 10 bin TL olan emekli maaşının en az 12 bin TL olacak şekilde yeni bir hazırlık yapılıyor.

Erdoğan'ın onayına sunulacak

Yaklaşık 3 milyon emekli 10 bin TL maaş alıyor. AK Parti'nin ilk formülü en düşük emekli maaşını 10 bin TL'den 12 bin TL'ye çıkarmak. Altı aylık enflasyon farkının belli olmasıyla birlikte en düşük emekli maaşı alanlar yüzde 24,73'lük zamdan yararlanamıyor. Kök maaş üzerinden yapılan zam oranının en düşük emekli maaşı alanların emekli maaşlarına yansımadığı gerekçesiyle AK Parti harekete geçti.

AK Parti yönetimi hafta içinde en düşük emekli maaşının en az 12 bin TL olmasıyla ilgili hazırladığı raporu Erdoğan'a sunacak. Erdoğan'ın da onay vermesi halinde çalışma ivedilikle Meclis gündemine taşınacak ve temmuz ayı içinde de Meclis'te kabul edilecek. AK Parti kurmayları ilgili bakanlıklardan en düşük emekli maaşı ilgili mali rapor da istedi.

Yapılacak artışın kaç emekliyi kapsayacağı maliyetinin ne olacağına ilişkin raporda Erdoğan'a sunulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2024 yılının emekli yılı olacağını açıklamıştı. 25 Ocak da en düşük emekli aylığı 10 bin TL olmuştu. Söz konusu düzenleme Erdoğan'dan onay alırsa 2024 yılı içinde en düşük emekli maaşı alanlara ikinci kez iyileştirme gelmiş olacak.

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