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1 milyonluk kira davası: Elektriği kesilen kiracı soluğu mahkemede aldı

İstanbul Beşiktaş'ta Anıtlar Kurulu'ndan uygun bir fiyata kiralanan kafe restoran için dudak uçuklatan kira talebi, iki şirketi mahkemelik etti. Kirayı 200 binden 1 milyon liraya çıkarmak isteyen şirket, elektriği de kesince kiracı dava açtı.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 08:53, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 08:53
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1 milyonluk kira davası: Elektriği kesilen kiracı soluğu mahkemede aldı

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan kafe restoranı, Anıtlar Kurulu'ndan uygun bir tutara kiralayan Bilgili Holding bünyesindeki Akaretler Turizm Şirketi, aynı dükkanı Şen Ortaklar Limited Şirketi'ne 100 bin liraya kiraya verdi. Zaman içinde kira 200 bin liraya çıktı. Akaretler firması, geçtiğimiz yılbaşında son kira artışını dudak uçuklatan bir tutara çıkarmak istedi. Restoranın kirasını yasal sınırın çok üzerinden bir artışla 200 bin liradan 1 milyon liraya yükseltildi. Ancak kiracı 1 milyon liralık kirayı ödemeyi reddetti.

RESTORANIN ELEKTRİĞİNİ KESTİ

Bunun üzerine kiracıyı bezdirmek isteyen firma, restoranın elektriğini kesti. Elektrikler kesilince restoran açılamadı, dolaptaki yiyecek ve içecekler bozuldu. Kiracının avukatı Emre Sıraç Pamuk, yaşanan durumu mahkemeye taşıdı. İki firma, kira anlaşmazlığı yüzünden mahkemelik oldu. İstanbul 22. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen elektriğin tekrar bağlanması amacıyla açılan davada kiracı haklı bulunarak kesilen elektriğin açılması kararı verildi. 200 bin lira kira vermeye devam eden kiracıyla mal sahibi arasında 1 milyona çıkarılmak istenen kira davası ise sürüyor.

KİRACIYI YILDIRMA TAKTİĞİ

SABAH'a konuşan avukat Emre Sıraç Pamuk, eski tarihli sözleşmesi olan kiracılara baskı uygulayarak çıkarma taktiğinin uygulandığına dikkat çekti. Bu taktikle daha yüksek bir bedelle kiraya verme yoluna gidildiğini aktaran avukat Pamuk, "Müvekkilimin herhangi kira borcu yok. Kira 200 binden 1 milyona çıkarılmak istendi. Kabul etmeyince daha yüksek kiraya verebilmek amacıyla kafe restoranın elektriği kesildi. Elektrik kesintisinin dışında bir de müvekkilime avukat ordusu ile her gün noterden, mahkemeden tebligat, ihtarname gönderildi. Yani bir yıldırma politikası uygulandı. Kesilen elektriğin açılması kararıyla ilgili davayı kazandıklarını söyleyen Pamuk, "Mahkeme bizi haklı buldu" dedi" dedi. Pamuk, sözleşme yapılırken kiracı esnafa 'cirodan pay alırız' dayatması yapıldığında da dikkat çekti.

Ceyhan TORLAK

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