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Sosyal hizmetler uzmanı, kucağında çocuğuyla hukuk diplomasını aldı

DENİZLİ Devlet Hastanesi'nde sosyal hizmetler uzmanı olarak çalışan Şahin Çakar (32), çocukluğundan beri hayalini kurduğu hukuk fakültesi diplomasını, kucağındaki 15 aylık kızı Sofya Çakar ile birlikte aldı. Şahin Çakar, "Eşim doktora tezini teslim ederken kızımız kucağındaydı. Bütün güzel anlara şahit oldu" dedi.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 09:45, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 10:20
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Sosyal hizmetler uzmanı, kucağında çocuğuyla hukuk diplomasını aldı

Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü'nden mezun olan Şahin Çakar, 2015 yılında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na atanıp, İzmir İl Müdürlüğü'nde çalışmaya başladı. Ancak çocukluk hayali avukat olmak isteğinden hiç vazgeçmediğini belirten Çakar, 2018 yılında üniversite sınavına girip, İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kayıt yaptırdı. Önceliğinin hukuk eğitimi olduğunu dile getiren Çakar, çalışma hayatını sonlandırmak zorunda kaldı. Pandemi başlayınca Sağlık Bakanlığı tarafından göreve çağrılan Çakar, bu kez Denizli Devlet Hastanesi'nde sosyal hizmet uzmanı olarak çalışmaya başladı. Çakar, 2020 yılında, hayatını Nottingham Üniversitesi'nde klinik psikoloji bölümünde yüksek lisans ve doktorasını tamamlayan Fatma Çakar ile birleştirdi. Hem çalışıp hem İzmir Ekonomi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ndeki eğitimini bitiren Çakar, mezuniyet törenine 15 aylık kızı Sofya Çakar ve eşi Fatma Çakar ile birlikte katıldı.

'21 KİŞİYDİK, 18'İ AVUKAT OLDU'

Hukuk fakültesine kayıt yaptırmak için ilk 100 bine girme koşulu olduğunu ve ilk 40 bine girerek iyi bir sıralama elde ettiğini ifade eden Şahin Çakar, küçüklüğünden beri hukuk okumak istediğini belirtip, "Lisedeki sınıfımda 21 kişiydik, 18'i avukat oldu. O dönem onlardan geride kaldım. Sosyal hizmet bölümünü kazandım ama içimde uhde kalmıştı. Bütün çevrem avukattı. Onlar gibi olmak istiyordum" dedi.

'ONUN DA AVUKAT OLMASINI İSTİYORUM'

Çakar, "2020'de Denizli'de göreve başladığımda yeni evlenmiştik. Eşim yüksek lisans ve doktor bursiyeri olarak yurt dışına gitti. Eş durumuyla memur olarak ücretsiz izin aldım ve eşimin yanına gittim. Yaklaşık 1,5 sene İngiltere'de yaşadım. Eşim Nottingham Üniversitesi'nde klinik psikoloji doktorasını yaptı. Anne ve babasının tüm özel anlarına şahitlik eden Sofya, 17 Temmuz'da da annesinin İngiltere'deki mezuniyet törenine katılacak. Eşim daha sonra Dokuz Eylül Üniversitesi'nde göreve başlayacak. Eşim doktora tezini teslim ederken kızımız kucağındaydı. Bütün güzel anlara şahit oldu. Onun göbek bağını Cambridge Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne gömmüştüm. Çünkü ileride onun da avukat olmasını istiyorum. Belki olur. Stajımı tamamlayıp, ofisimi açacağım. İkinci kez işimden istifa edeceğim" diye konuştu.

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