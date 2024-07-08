İŞKUR 691 bin kişinin işe yerleştirilmesine aracılık etti

Bakan Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İŞKUR'un hazırladığı ve 2024'ün ilk yarısındaki hizmetlere ilişkin verileri içeren haziran ayı İstatistik Bülteni'nin yayımlandığını hatırlattı.

2024 yılı ocak-haziran ayları arasında 691 bin 55 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini bildiren Bakan Işıkhan, bu oranda geçen yıla göre yüzde 18,3 artış kaydettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İş ve meslek danışmanlığı hizmetlerimiz kapsamında 1 milyon 510 bin 527 bireysel görüşme gerçekleştirdik. 445 bin 957 iş yeri ziyareti yaptık. İstihdam odaklı büyümenin sağlanması ve vatandaşlarımıza iş imkanı sunulması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."