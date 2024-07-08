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Irak'ın kuzeyinde 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatının ele geçirildiğini bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 12:14, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 12:14
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Irak'ın kuzeyinde 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, PKK'lı teröristleri etkisiz hale getiren Mehmetçik'in terör örgütünün silah ve mühimmatını da imha etmeyi sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen bir sığınakta 2 bin 300 Doçka mühimmatı ele geçirildiği aktarılarak, ele geçirilen mühimmatın görüntülerine yer verildi.

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