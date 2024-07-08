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42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Batman kent merkezinde Memur Sen TOKİ'de yaşayan 42 yaşındaki öğretmen Burhan Ergenç, evinde ölü bulundu.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 12:56, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 13:14
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42 yaşındaki öğretmen evinde ölü bulundu

Batman Memur Sen TOKİ'de evinde yalnız yaşayan öğretmen Burhan Ergenç'ten (42) haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde Ergenç'in cansız bedeni bulundu.

Ergenç'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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