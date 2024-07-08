Bakan Yerlikaya: Samsun'da 34 vatandaşımız güvenlikli alanlara tahliye edildi

Samsun'da etkisini gösteren sağanak özellikle doğu ilçeleri Terme, Çarşamba, Ayvacık ve Salıpazarı'nda etkili oldu. Sel felaketinden sonra sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 7 Temmuz 2024 Pazar günü için şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle; Samsun ve Ordu illeri için turuncu uyarıda bulunmuştu. Uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştı. Samsun'un Ayvacık, Çarşamba

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüz 7 Temmuz 2024 Pazar günü için şiddetli sel, su baskını, yıldırım, heyelan ve dolu nedeniyle;

🟧 Samsun ve Ordu illeri için Turuncu uyarıda bulunmuştu. Uyarı verilen il ve ilçelerdeki vatandaşlarımıza SMS ile bilgilendirme yapılmıştı.



🟧 Samsunun:. pic.twitter.com/UGzraa4Vd0 Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2024

Salıpazarı Terme ve Tekkeköy ilçelerinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle toplam 60 ihbar alındı. Samsun'daki kuvvetli yağışlarda mahsur kalan 34 vatandaşımız bulunduğu yerden güvenlikli alanlara tahliye edildi. Samsun'da 460 araç, 656 personel, 25 motopomp ve 7 dalgıç pompa ile sele müdahale edildi" diye konuştu.

"Ordu'da 83 yaşında 1 vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti"

Bakan Yerlikaya, kuvvetli yağışın etkilediği Ordu'daki durumla ise şunları söyledi:

"Ordu'nun Ünye, İkizce ve Çaybaşı ilçelerinde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 18 ihbar alındı. Çalışmalarda toplam 695 personel, 284 araç görev aldı. Çaybaşı ilçesi Çayır Mahallesi'nde 83 yaşında 1 vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti. Muş'un Malazgirt ilçesi Bahçeköy köyünde etkili olan kuvvetli yağışlarda ise 1 vatandaşımız sel sularına kapılarak maalesef hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Çalışmalara katılan AFAD personelimize, belediyelerimize, emniyet ve jandarmamıza, DSİ ve karayolları ekiplerimize, sağlık personelimize teşekkür ediyorum. Aşırı yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek sel, su baskını ve heyelan gibi olumsuzlara karşı vatandaşlarımızın yaptığımız uyarılara hassasiyetle uyması büyük önem taşıyor. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Allah her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun" şeklinde konuştu.