En son 2 kişinin hayatını kaybettiği 'ölüm kavşağı' kapatılıyor

Zaman zaman kazaların yaşandığı kavşakta son olarak geçen hafta meydana gelen, 4 otomobilin karıştığı, 2 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kazanın ardından İl Trafik Komisyonu karar aldı.

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