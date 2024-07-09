Bakan Tunç duyurdu... Maaş promosyonu için bankaya iki defa yazı yazdık

Adalet Bakanlığı maaş promosyon güncellemesi ile ilgili süreç devam ediyor. Bakanlık, Bankaya iki defa yazı yazdı.

Adalet Bakanlığı maaş promosyon güncellemesi için bakanlık, ilgili bankaya iki defa yazı yazdı.

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen konuyu Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sordu.

Tunç, Maaş promosyon güncellemesi için ilgili Vakıfbank ile Bakanlığımızca 22 Ocak 2023 tarihinde ve 07 Mayıs 2024 tarihinde tekiden yazışma yapılmış yazı cevabının gelmesi beklenilmektedir. Cevabi yazı neticesine göre güncelleme değerlendirmesi yapılacaktır dedi.

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