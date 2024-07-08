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AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 16:08, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:29
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AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 15.50'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta yaptığı ziyaretleri aktarması ve NATO Liderler Zirvesi için değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

MYK'nın rutin gündeminde kadın kolları da sunum yapacak. Bunun yanı sıra Dışişlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya'nın da sunumu olacak. Son dönemde AK Parti heyetinin Çin ziyaretinin ardından temasın ayrıntılarının da bugünkü toplantıda konuşulması bekleniyor.

Avrupa Parlametosu'nun sonuçları ve diğer ülkelerdeki seçimlerin de MYK'da konuşulması öngörülüyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM KARARI

En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Emekliler ilgili yeni bir düzenleme gelirse kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin içinde yer alması bekleniyor.

Bu konunun bugünkü MYK toplantısında değerlendirilmesi bekleniyor.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı ardından açıklama yapacak.

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