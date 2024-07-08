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Apartman yapılacak yerin altından tarihi hamam çıktı

BOLU'da bir apartman inşaatı temel kazısında, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen hamam ortaya çıktı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 16:20, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 16:44
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Apartman yapılacak yerin altından tarihi hamam çıktı

Kentin tarihi yerleşim alanlarından olan ve 3'üncü derece sit alanı olarak kabul edilen Akpınar Mahallesi Mumcuoğlu Sokak'taki boş arazide apartman inşaatı temel kazısı yapıldı. Özel bir firmanın başlattığı inşaat çalışmaları sırasında tarihi yapı kalıntılarına rastlandı. Durum, Bolu Kültür ve Turizm Müdürlüğü Müze Müdürlüğü'ne bildirildi. Müzeye bağlı arkeologların yaptığı incelemeler sonrasında, alanda detaylı arkeolojik kazı başladı. Yaklaşık 1 aydır devam eden kazılarda Roma dönemine ait olduğu düşünülen hamam ortaya çıkarıldı. Hamamda el oyması seramik eserlerin bulunduğu belirtildi.

Arkeologların alandaki çalışması devam ediyor.

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