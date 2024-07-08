'Şikayetçi olan Suriyeliler sınır dışı edilecek' iddiası yalanlandı

Başkanlıktan yapılan açıklamada, bazı haber sitelerinde yer alan ve sosyal medya hesaplarından paylaşılan, "Kayseri'de saldırıya uğradığı için şikayetçi olan Suriyelilerin sınır dışı edileceği" iddialarının, kesinlikle gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kayseri Selçuklu Mahallesi'nde 1 Temmuz'da meydana gelen olayda, sokaktan geçen Türk vatandaşı şahıslar ile o sırada evinin balkonunda bulunan Suriye uyruklu 15 yaşındaki şahıs arasında sözlü tartışma yaşanmıştır. Bu tartışma neticesinde Türk vatandaşı şahıslar, kendilerine hakaret ettiği iddiasıyla 5 Temmuz'da Suriyeli şahıstan şikayetçi olmuştur. Şikayet üzerine hakkında adli işlem tesis edilen Suriyeli şahıs ile ailesinin kaydı, taraflar arasındaki olayların büyümesini önlemek ve güvenlik gerekçesiyle kendi talepleri doğrultusunda farklı bir ilimize alınmış ve nakilleri sağlanmaktadır."