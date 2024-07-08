Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı

Kızılcahamam'ın Saray Mahallesi'nde öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Alevlerin rüzgarın etkisiyle kuru otları tutuşturması sonucu büyüyen yangın, geniş alana yayıldı.

Alevler yerleşim yerlerine de ulaştı. Mahalledeki bahçeler ve bir ev yangından zarar gördü. Bölge halkının ihbarıyla olay yerine İl Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken havadan destek için bölgeye jandarma helikopteri de gönderildiği öğrenildi.