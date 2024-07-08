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Memur-Sen'den ek zam çağrısı

Memur-Sen'den memur ve emeklilere ek zam çağrısı geldi. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, temmuz ayında verilecek enflasyon farkı zamlarının yetersiz olduğunu söyledi. Taleplerini sıraladı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 17:14, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:17
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Memur-Sen'den ek zam çağrısı

Temmuzda memur ve memur emeklileri yüzde 19,31'lik enflasyon farkı zammı alacak. Memur-Sen, bu oranın yetersiz oldığı görüşünde.

Memur ve emekliye ek zam yapılması gerektiğini söyleyen Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Biz mevcut ortaya çıkan rakamın iyileştirme oranı olarak yüzde 19,31'in bu anlamda uzun vadede çalışanı zorlayacağı öngörüsünü yapıyoruz. Diliyoruz ki enflasyon aşağıya doğru çekilsin. Çünkü siz ne kadar zam alırsanız alın düşük enflasyon ve piyasa istikrarını sağlayamadığınız zaman aldığınız zam bir tarafa geri gider." diye konuştu.

"MEMURLAR İÇİN KİRA YARDIMI SEÇENEĞİ DE ELE ALINMALI"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Kiradaki yüzde 25'lik sınır kalkmış durumda. Bu memurlardan kirada oturanlar açısından ciddi bir tedirginliğe sebebiyet verdiği bir risk oluşturuyor. Çünkü memurlardan kirada oturan çok insan var. Özellikle büyük şehirlerde, sahil şeritlerinde memurlar bu anlamda zorlanıyorlar. Kira yardımı konusu seçim öncesi tartışmalarda gündeme gelmişti." dedi.

Yalçın, memurlar ve emekliler için diğer taleplerini de şöyle sıraladı:

"Yapılması gereken Türkiye piyasa istikrarını yakalamalı, enflasyonunu düşürmeli, sabit gelirlerde vergi oranlarını gözden geçirilmeli, vergi tahsili konusunda da Türkiye şimdi vergi yasası gelecek, torba yasası tartışmaları var. Orada mutlaka ama mutlaka doğrudan vergiyi artıracak kısmı takip etmesi gerekiyor."

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