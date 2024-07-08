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Ömer Çelik'ten en düşük emekli aylığına zam açıklaması

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı yaklaşık bir saat sürdü. Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, en düşük emekli aylığına ilişkin çalışmaların devam ettiğini belirtip "Henüz karar verilmiş değil." dedi.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 17:25, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 19:17
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AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı, saat yaklaşık bir saat sürdü.

En düşük emekli maaşıyla ilgili yeni bir düzenleme geliyor. Emekliler ilgili yeni bir düzenleme gelirse kamuda tasarruf tedbirlerine ilişkin düzenlemeler içeren kanun teklifinin içinde yer alması bekleniyor.

Bu konunun bugünkü MYK toplantısında değerlendirildi.

TOPLANTI SONRASI BASIN AÇIKLAMASI

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısı ardından açıklama yaptı.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

DEMİRAL'A BOZKURT CEZASI

Milli takımımızı en güçlü şekilde tebrik ediyoruz. Merih Demiral'a verilen ceza asla kabul edilemez bir ceza. Bu ceza UEFA Disiplin Kurulu tarafından açıklamadan önce belli yerlede yayınlanması bunun üzerinde bir siyasi gölge olduğunu net bir şekilde gösterdi.

GAZZE'DE ATEŞKES UMUDU

En önemli meselemiz Gazze'de gelişen olaylardır. Barışın önündeki yagane unsur Nethanyahu hükümetidir. İsrail'in güvenliğini tehlikeye atan Netanyahu hükümetidir. Netanyahu barbarlığına net bir şekilde tavır alınmadığı sürece kimsenin barıştan bahsetmesinin sahiciliği yoktur.

ESAD'A DAVET MESAJI

13 yıldan beri süren bir tablo var. Normalleşme konusu bütün dünyada gündem oldu. Biz Suriye'nin toprak bütünlüğünden yanayız. Herhangi bir şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı bir tutum içerisinde bulunulmasını hoş görmeyiz. Oradaki varlığımız Suriye'nin toprak bütünlüğüne karşı değildir. Orada teröristan kurdurulma çabalarınadır.

ŞAM YÖNETİMİYLE NORMALLEŞME SÜRECİ

Kayseri'de ve Suriye'de meydana gelen olaylar birtakım provakatörlerin iş başında olduğunu gösteriyor. Normalleşme söylemine karşı sabotajlar söz konusu olmuştur.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARI

Bizim açımızdan 14-28 Mayıs ve 31 Mart geçtikten sonra seçim dönemi kapanmıştır.

EN DÜŞÜK EMEKLİ AYLIĞINA ZAM

Üzerinde çalışılıyor. Çalışma devam ediyor. Karar verilmiş değil. Şu zamana yetişir mi diye bir değerlendirme yapmamız söz konusu değil. OVP'nin korunması esas olmak üzere toplumumuzun her kesiminin yanında olmaya devam edeceğiz.

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