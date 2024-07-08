Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı tebrik etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Erdoğan, Pezeşkiyan'a görevinde başarılar diledi.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 17:40, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 17:40
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'ın seçilmiş Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ve İran ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Erdoğan görüşmede, Türkiye ve İran ilişkilerinin köklü geçmişinden aldığı güçle yeni dönemde de her alanda gelişmeye devam edeceğine inandığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı seçilen Pezeşkiyan'ı seçim zaferinden dolayı tebrik ederken, yeni görevinde başarılar diledi.