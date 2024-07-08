Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu, Erzincan-Gümüşhane karayolu kapandı

Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Pirahmet geçişişinde ise sel suları nedeniyle trafik durdu. Karayolunun tekrar trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Gümüşhane'de öğleden sonra sağanak gerçekleşti. Şehrin genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı.

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