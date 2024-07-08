Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu, Erzincan-Gümüşhane karayolu kapandı
Erzincan-Gümüşhane karayolu sel suları nedeniyle ulaşıma kapandı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 19:06, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 19:38
Gümüşhane'de öğleden sonra sağanak gerçekleşti. Şehrin genelinde etkisini gösteren sağanak yağış nedeniyle merkeze bağlı Pirahmet ve Tekke köylerinde su baskınları ve taşkınlar yaşandı.
Erzincan-Gümüşhane Karayolu'nun Pirahmet geçişişinde ise sel suları nedeniyle trafik durdu. Karayolunun tekrar trafiğe açılması için Karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.