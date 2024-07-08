Malatya'da uyuşturucu operasyonları: 10 zanlı tutuklandı
Malatya'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 19:35, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 19:37
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4-7 Temmuz tarihleri arasında sokak satıcıları ve batı illerinden kente uyuşturucu madde getiren zanlılara yönelik operasyonlar düzenledi.
Ekiplerce, 7 ev ve 2 araçta yapılan aramada çeşitli yerlere gizlenmiş halde çeşitli uyuşturucu maddeler ve 2 hassas terazi ele geçirildi.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.