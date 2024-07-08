Erzincan'da hafif ticari araç devrildi: 5 yaralı

C.A'nın kullandığı hafif ticari araç, Erzincan-Refahiye kara yolu Kızıliniş mevkisinde yoldan çıkarak devrildi.

Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile S.A. (29), A.A. (6), M.A. (8) ve Y.A. (17) ambulansla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.