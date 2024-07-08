2 metrelik yılan otoparkta paniğe neden oldu

Olay yerine yelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayarak dışarı çıkarırken, apartman sakinleri rahat bir nefes aldı. Yılanın zehirsiz olduğunu belirleyen ekipler, hayvanı doğal yaşam ortamına bıraktı.

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