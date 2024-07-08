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Evde ek iş ilanıyla dolandırıcılık: 32 kişi tutuklandı

Evde ek iş ilanı ile çok sayıda kişiyi dolandıran 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 15'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı, 17'si serbest bırakıldı.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 23:20, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 23:21
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Evde ek iş ilanıyla dolandırıcılık: 32 kişi tutuklandı

İzmir merkezli 12 ilde düzenlenen operasyonda "evde ek iş" ilanları vererek çok sayıda kişiyi dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 64 şüpheliden 32'si tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, "nitelikli dolandırıcılık" soruşturması kapsamında 70 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 4 Temmuz'da İzmir merkezli 12 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyonda 64 şüpheli gözaltına alındı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale ve suç unsurlarına el konuldu.

SAHTE KURUM LOGOLARI SEÇİLDİ

Şüphelilerin, sosyal medya ve internet sitelerine "evde ek iş", "evde paketleme işi" ilanları vererek kendileri ile iletişime geçen kişileri "kapora ücreti", "sigorta ücreti" ve "veri ücreti" adı altında para talep ederek dolandırdıkları belirlendi.

Zanlıların, işlemlerin yasal olduğuna inandırmak için sahte kurum logosuyla belgeler hazırladıkları, sahte şirket isimlerini kullandıkları, bu eylemlerde hedef kitle olarak kendilerine genellikle ev kadınlarını seçtikleri tespit edildi.

Şüphelilerin İzmir'de 17 mağdurdan yaklaşık 1 milyon 250 bin lira, ülke genelinde ise bine yakın mağdurdan 100 milyon lira haksız menfaat elde ettikleri öne sürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 64 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 32'si tutuklanırken, 15'ine adli kontrol tedbirleri uygulandı, 17'si serbest bırakıldı.

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