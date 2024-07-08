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Özgür Özel, Esad ile görüşecek

CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı Genel Başkan Özgür Özel Başkanlığında gerçekleşti. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Özgür Özel'in bu ay içerisinde Şam'a giderek, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşeceğini söyledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Temmuz 2024 23:35, Son Güncelleme : 08 Temmuz 2024 23:38
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Özgür Özel, Esad ile görüşecek

Suriye ile normalleşme tartışmaları sürerken CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Şam'a gitmeye hazırlanıyor. CHP Sözcüsü Deniz Yücel, Özel'in bu ay içerisinde Suriye Devlet Başkanı Esad ile görüşeceğini söyledi.

Yücel, "Cumhuriyet Halk Partisi, elini taşın altına koymaya hazırdır. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, temmuz ayı içerisinde Şam'a bir ziyaret gerçekleştirmeyi planlıyor. Çünkü bu sorunu Türkiye ile Suriye'nin masaya oturarak birlikte çözebileceğine inanıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak biz Türkiye'yi bu halde bırakmayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin Avrupa'nın sığınmacı deposu olmasını reddediyor." dedi.

Deniz Yücel'in gündeminde, Sinan Ateş Cinayeti davası da vardı. Yücel, "Ay boyunca iddianame hazırlamayan savcı 18 günde "esas hakkındaki mütalaasını" açıklayacağını söylemiştir. Yangından mal kaçırırcasına, bir an önce bitirilmeye çalışılması, olayın başkalarına, kendilerini "Ağır abi" zanneden bazı siyasilere sıçramasının önünü kesmek içindir." şeklinde konuştu.

CHP MYK toplantısı öncesinde, Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş ve ablası Selma Ateş, CHP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti.

Ateş ailesi, Özgür Özel ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu tarafından kabul edildi. Görüşmelerin ardından Saniye Ateş, Sinan Ateş cinayeti davasının siyasi bir dava olduğunu belirterek, "Bunu adi bir davaya çevirmek istiyorlar, üstünü kapatmaya çalışıyorlar." diye konuştu.

Davanın takipçisi olacaklarını belirten Dervişoğlu ise dosyanın er ya da geç her yönüyle aydınlatılacağına olan inancını paylaştı.

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