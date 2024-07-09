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9 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

9 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 00:00, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 00:14
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9 Temmuz 2024'ten önemli gündem başlıkları

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, NATO Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Washington)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM'den

- Genel Kurulda Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak.

- CHP ve DEM Parti Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/15.00/13.30/12.45)

EKONOMİ FİNANS

1- Türksat 6A uydusu, SpaceX firmasının ABD'deki Cape Canaveral Hava Kuvvetleri İstasyonu'ndan uzaya fırlatılacak.

(Florida)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, bu yıla ilişkin Dünya Nüfus Günü bültenini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 4 yıl vadeli iki devlet tahvilinin yeniden ihraç ihalelerini gerçekleştirecek.

(Ankara)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları ve insani krizin yansımaları izleniyor.

(Gazze/Kudüs)

SPOR

1- 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk yarı final maçı yapılacak. İspanya ve Fransa, Münih Futbol Arena'da karşı karşıya gelecek.

(Münih/22.00)

2- Teniste sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'da ana tablo maçları sürüyor.

(Londra)

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