Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu gecikmeli gerçekleştirildi

Türkiye'nin yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan SpaceX'e ait Falcon 9 roketiyle uzaya fırlatıldı

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak uzaya gönderilecek.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi.

Şirket, fırlatma saatinin ilk olarak 00.41'e, daha sonra da 01.00 ve 01.30'a ertelenmesini kararlaştırdı.

Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türksat 6A uydusunu fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.