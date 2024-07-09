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AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok

"Biz vatandaşın beklentilerine odaklandık" diyen AK Parti yönetimi, erken seçimi gündemlerinden kaldırdıklarını belirterek "2027'de belki bu konu açılabilir. Ancak o zamana kadar seçim lafını ağza almak yok" mesajını verdi.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 07:27, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 07:28
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AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok

Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun haberine göre; CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 2026'da seçime gidilmesine yönelik açıklamalarına devam ederken, AK Parti'de 2027 yılına kadar bu tartışmalardan uzak durma kararlılığı görülüyor.

AK Parti kaynaklarına göre, Özel'in bu mesajları, kendi partisi içinde 'erken seçim' çağrısı yapılmasını isteyenlere yönelik. Özel'in baskılar sebebiyle seçimi gündeme getirdiğini belirten AK Parti kurmayları "Partisinde 'Neden erken seçim istemiyorsun?' diye baskı yapanlar var. O nedenle seçimi gündemde tutmak istiyor. Aslında Özel'in kendisi de biliyor ki millet seçim falan istemiyor. Üst üste seçimler nedeniyle ülke seçim yorgunu oldu. Yapılan araştırmalarda da seçmenlerin yüzde 60'dan fazlasının seçim istemediğini görüyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Özel'in seçimle ilgili çağrısına DEVA, Saadet ve Gelecek Partisi'nden de olumlu cevap gelmeyeceğini dile getiren AK Parti kurmayları "Çünkü bu partilerin oy oranları ortada, bir seçim olsa barajı geçme ihtimalleri yok. Bu sebeple bu partilere mensup milletvekilleri ellerindeki imkanı bırakmak istemez" değerlendirmesini yapıyor.

"EKONOMİYE ODAKLANDIK"

AK Parti'de seçim tartışmalarının içine girilmemesi ve gündem yapılmamasına yönelik kesin bir kararlılık bulunuyor.

AK Parti kaynakları "Şu anda biz ekonomiye odaklandık, vatandaşın beklentilerini karşılamaya odaklandık. Ekonominin rayına girmesi için çalışıyoruz. Yeri ve zamanı geldiğinde seçim tarihi konusunda değerlendirme yapılır. Ama Özel'in önerdiği 2026 hiçbir şekilde konuşmayacağız. Ama 2027 başından itibaren seçimlerin yenilenmesi konusunda bir değerlendirme yapılır. Normalde 2028 Mayıs ayında yapılması gereken seçimler bir yıl veya altı ay geriye çekilebilir" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez adaylığı için seçimlerin yenilenmesi kararının Meclis tarafından nitelikli çoğunlukla (360) alınması gerektiğini hatırlatan AK Parti kurmayları "Bu konular henüz hiçbir şekilde bizim gündemimizde değil. Ne yeri ne de zamanı. 2027 yılına geldiğimizde Meclis kararı ile mi gidilecek, ya da Cumhurbaşkanı mı karar alacak? Ancak o zaman konuşulur. Şu anda yapılan bütün tartışmaların içi dolu değil" diye konuştu.

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