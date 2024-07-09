3 bin FETÖ'cüye müebbet

FETÖ'nün 15 Temmuz ihanetinin üzerinden 8 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminin yanı sıra TBMM, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi gibi çok sayıda kritik noktanın bombalandığı kanlı darbe kalkışmasında aktif rol alan üniformalı teröristler hesap verdi. Darbe girişiminin milletin cesur direnişiyle durdurulduğunu belirten 15 Temmuz Darbe Davaları Platformu Başkanı Av. Mehmet Alagöz, kalkışmanın ardından 58 şehirde yargılama yapıldığını belirterek, "Türkiye genelinde başlangıçta 289 dava ile 4 ek dava olmak üzere toplam 293 fiili darbe davası görüldü. Mahkemelerce yapılan tefrikler, istinaf ve Yargıtay aşamalarındaki kısmi bozulmalar sonrası dosya sayısı 400'ü aştı. Başlangıçta açılan fiili darbe davalarının tamamı ilk derece mahkemelerinde karara bağlandı. 27 farklı noktada saldırı düzenlenen İstanbul'da firari sanıklar veya eksiklikler nedeniyle açılan 4 yeni dava hala görülmeye devam ediliyor" dedi.

CEZA YAĞDI

Alagöz, "15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki olayları azmettiren 2 eski albay hakkında açılan 2 yeni dava, Yargıtay tarafından bir kısım sanıklar hakkında bozma kararı verilen toplam 45 dava ilk derece mahkemelerinde derdest olup yargılamalar sürüyor" ifadelerini kullandı. İstanbul'da 17-25 Aralık kumpas davaları, Tevhid-Selam kumpas davaları, örgütün medya yapılanmasına ve örgütün usulsüz dinlemeleri nedeniyle açılan 19 davanın da halen ilk derece mahkemelerinde devam ettiğini hatırlatan Alagöz, "İstanbul'daki yargılamalarda 2 bin 423 sanık hakkında hüküm kurulurken bu sanıkların 382'sine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 688 sanık müebbet hapis cezası alırken, yargılanan 789 kişi ise beraat etti. Ankara'da 3 bin 460 sanık hakkında yapılan yargılamalarda 927 sanık ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırılırken, 696 sanık hakkında ise beraat kararı verildi" açıklaması yaptı.

199 DAVADA KARAR

289 fiili darbe davasından sonradan açılan 4 dava ile tefrik ve bozma kararı verilen davalar ilk derece mahkemesinde derdest olup başlangıçta açılan 289 dosyada karar verildiğini vurgulayan Alagöz, "Karar verilen davalardan 4 dava kanun yoluna başvurmaksızın kesinleşti. 10 dava istinafta bozma sonrası ilk derece mahkemesince birleştirme kararı verildi. 6 dava istinaf aşamasında olurken 269 dava ise Yargıtay aşamasında. Darbe davalarından Yargıtay'ın onama kararı verdiği 195 dava ile kanun yoluna başvurulmayan 4 dava olmak üzere toplam 199 dava tüm aşamalardan geçerek kesinleşmiş durumda" diye konuştu.

9 BİNE YAKIN ASKER KATILDI

Darbe girişiminde silahlı terör örgütü mensubu olan ve örgütsel faaliyeti destekleyen 9 bine yakın askeri personelin bulunduğunu dile getiren Alagöz, "Kalkışmada savaş uçakları dahil 35 uçak, 3 gemi, 37 helikopter, 74 tank olmak üzere 246 zırhlı araç ve 4 bine yakın silah kullanıldı. Kalkışmaya karşı koyan güvenlik görevlileri ile sokağa çıkıp direnen sivillere karşı halkın vergileriyle alınan devletin silahlı kuvvetlerine ait bu uçak, helikopter, tank ve silahlarla saldırılarak 4'ü asker, 63'ü polis, 185'i sivil olmak üzere 252 vatandaş şehit edildi. 23'ü asker, 154'ü polis ve 2 bin 558'i sivil olmak üzere toplam 2 bin 735 kahraman vatandaşımız ise gazi oldu" dedi. Darbe yargılamalarının başından bu yana 300'ü aşkın avukatın aktif çalıştığı bilgisini veren Alagöz, yargılama süreçlerinin şeffaf ve adil bir şekilde devam ettiğini, darbecilerin cezalandırılması için çalıştıklarını, 15 Temmuz şehitlerinin yakınları ve gaziler adına adalet arayışlarını sürdüreceklerini vurguladı. Alagöz, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi vatanına sahip çıktı. Bizler de milletin davasına sahip çıkacağız" ifadelerini kullandı.

3 bin FETÖ'cüye müebbet

Türkiye genelinde ilk derece mahkemelerince 289 fiili darbe davasında 8 bin 725 sanık hakkında karar çıktı. Yapılan yargılamalar sonucu 1634 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 1366 sanığa müebbet, 1891 sanığa 1 yıl 2 ay ile 20 yıl arasında değişen sürelerde hapis cezaları verildi. 2 bin 870 sanığın beraatine, 964 sanığa ise ceza verilmesine yer olmadığına hükmedildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilenlerin 85'i general, 1116'sı subay, 266'sı astsubay, 56'sı uzman çavuş, 6'sı polis memuru, 12'si er, 61'i askeri öğrenci, 32'si de sivil.

Saliha Engin