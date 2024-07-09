AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı

Bir gazetecinin, bir televizyon kanalında sunduğu programın yayından kaldırılması üzerine ''Twitter" sosyal paylaşım platformunda bir kullanıcı "Gündüzleri kaynım bana kaydı, akşamları Fidan kalsın mı? Ne yapsa olmuyor işte!" şeklinde bir paylaşımda bulunmuştur.

Mine G. Kırıkkanat ise Başvurucu ise bu paylaştım retweet ederek "Taze kaşarın programı yayından kaldırılmış." ifadesini kullanmıştır. Yapılan yargılamada "taze kaşar" ifadesinden dolayı Mine G. Kırıkkanat hakkında adli para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kırıkkanat mahkeme kararının ifade özgürlüğünün ihlal ettiği gerekçesiyle Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi de ifade özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.

Karar gerekçesinde, Mine G. Kırıkkanat'ın "kaşar" ibaresinin bir hareketle çok deneyim kazanmak veya hoşa gitmeyen bir harekete ya da bir işe alışarak artık ondan üzüntü duymaz hale gelmek anlamındaki "kaşarlanmak" tabiri temelinde kullandığını ileri sürdüğüne yer verilerek, "Taze kaşar" ifadesinin hangi anlamda kullanıldığı ve müştekiyi ne şekilde rencide ettiğinin Mahkeme tarafından değerlendirilmediği belirtilmiştir.

9 Temmuz 2024 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Anayasa Mahkemesi kararı için tıklayınız.

