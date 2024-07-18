Emeklilik kazanımları hakkında ziyaretçi soruları

Soru: YÖK e bağlı üniversite hastanesinde aktif olarak görevime devam etmekteyim. Sağlık teknikeri olarak çalışmaktayım. Kadro derecem ¼. Çalışma sürem;

Staj giriş tarihim 15.10.1994

Hizmete başlama tarihim (ssk-işçi) 13.11.2001 ve 3485 prim gün sayım var. (kamuda taşeron +vizeli ve 4b li çalışma sürem)

Memur olarak hizmete başlamam: 11.07.2011 ve 4680 prim gün sayım var. (aynı kurumda)

Bazı sorularım olacak ilgilenirseniz çok memnun olurum.

1-Emeklilik şartlarında hangi kanuna tabiyim?

2- 25 yıl sigortalılık süresi mi yoksa aktif olarak ssk+4c fiili hizmet yılı mı gerekli;

3- 25 hizmet yılı ise SSK hizmetlerim fiili hizmet yılına dahil mi yoksa sadece emekli sandığı hizmetimi gerekli?

4- emekli aylığı bağlandığında % kaç oranında bağlanır? Emekli oldursam şimdiki şartlarda kaç lira emekli maaşı bağlanır.

5- Kıdem tazminat şimdiki şartlara göre ne kadar alırım. Şimdiden çok teşkkürler



Detaylar/Değerlendirmeler:

Ziyaretçimizin sorularını kısa ve net bilgilerle birlikte topluca aşağıdaki şekilde değerlendirmekteyiz.



1 Ekim 2008 tarihinden önce memurluk hizmeti olmayanlar 5510 sayılı Kanuna tabi olmaktadırlar. Ancak, 1 Ekim 2008 tarihinden önce işçilik, esnaflık gibi hizmetleri olanlardan özellikle 8 Eylül 1999 tarihinden önceye sarkan SGK primleri ödenmiş hizmetleri olanlar EYT kapsamına girmekte, dolayısıyla da yaş şartı aranmadan emeklilik kazanımlarını elde edebilmektedirler. Bu işlem sadece yaş şartı ile ilgili olup 5434 kapsamına dahil edilmesine yönelik değildir.



8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaları olanlardan kadın 20 hizmet yılı, erkek 25 hizmet yılı şartını yerine getirdiklerinde yaş şartı aranmadan emekli olabilmektedirler.

Bu hizmetlerin tamamlanmasında mutlaka bu hizmetlerin tamamının memurluk hizmeti olması şartı bulunmamakta, bu hizmetlerin içerisinde işçilik, esnaflık, varsa borçlanılan hizmetler de dahil edilmektedir. Bu konuda değerlendirmelerimiz için

https://www.memurlar.net/haber/1070498/

Adresimizi ziyaret edebilirsiniz.

Memurların emekliliklerinde sigortalılık süresi bulunmamakta, SGK primleri ödenmiş toplam hizmetler esas alınmaktadır.



Staj süresinin başlangıcının önemi bulunmamakta, ayrıca staj süresi hizmet olarak sayılmamaktadır.



1 Ekim 2008 tarihinden sonra ilk defa memur olanlara, yani 5510 sayılı Kanuna tabi olan memurlara emekli ikramiyesi ödemesi de yapılmaktadır. Bu ödeme emekli aylığı bağlandığı zaman yapılan bir işlemdir ve en önemlisi de emekli ikramiyesi ödemesini alabilmeleri için mutlaka son çalışma statüsünün memur statüsünde olma şartı aranmaktadır. Bu şart 5434 sayılı Kanun Ek Madde 82 hükmü gereği olmaktadır. Emekli ikramiyesi hesabı da 5434 sayılı Kanuna tabi emsalinin hesabı sonucu bulunan tutar olmaktadır. Yani, 5434'e tabi görev yapmış gibi hesaplanmaktadır. Memurlara ödenen bu tutar Kıdem Tazminatı olarak ifade edilmemekte, Emekli İkramiyesi olarak ifade edilmektedir. Bu hesap, yani sadece emekli ikramiyesi hesabı için https://www.memurlar.net/hesaplama/emekli-maas/ adresimiz ziyaret edilebilir.



5510 a tabi memurların emekli aylıkları tüm çalışma hayatları içerisinde prime esas kazançları esas alınarak yapılmakta olduğundan, bunu manuel olarak hesaplamak mümkün olmamakta, bu konuyla ilgili zaman zaman yapmış olduğumuz değerlendirmelerimizin bir tanesini okumak için,

https://www.memurlar.net/haber/1091342/

adresimizi ziyaret edebilirsiniz.