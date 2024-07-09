LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı

Liseye başlayacak öğrencilerin tercih heyecanı sürüyor. Öncelikle tercihler nasıl yapılmalı?

Eğitim Uzmanı Sadık Gültekin, tercihte dikkat edilmesi gereken noktaları söyledi. Gültekin, "Tercihler yapılırken yüzdelik dilime göre tercihler yapılacak. Şöyle bir örnek vereyim, tercihleri yaparken yüzde 5'lik dilimdeki bir öğrenci yüzde 2.5'tan, yüzde 3'ten tercihlerini başlatabilir. Veyahut yüzde 2'deki bir öğrenci tercihlerini yüzde 1'den, 0,7'den başlatmasında herhangi bir sakınca yok. 10 adet tercih yapma hakları var, 10'unu da yapmak zorunda mı öğrenci? Böyle bir zorunluluk yok ama tercih adedini ne kadar arttırırsak, öğrenci için tabii ki avantaj olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Tercih edilen okulla öğrencinin uyumu da çok önemli olduğunu belirten Gültekin, "Bu süreçte okulları çok iyi araştırmamız gerekir. Daha önümüzde 17 Temmuz'a kadar süreç var. Bu araştırmayı yaparken çocuğun da yanımızda olması lazım çünkü dört yıl o okulda okuyacak olan kendisi. Dolayısıyla; okulun fiziki ortamı, akademik yetkinliği, sportif olanakları, sosyal-kültürel olanakları çok iyi araştırılması lazım. Okuldaki öğretmenlerle, idarecilerle , okuldaki okuyan öğrencilerle, mezun olan öğrencilerle bu görüşmelerin muhakkak yapılması gerekiyor." dedi.

Büyükşehirlerdeki trafik yoğunluğu nedeniyle okulun eve uzaklığına da dikkat edilmeli. Tercih yapılmadan önce okulun ziyaret edilmesi bu kapsamda büyük önem taşıyor.

Tercih sonuçları ne olursa olsun öğrenciler karamsarlığa kapılmamalı diyen Gültekin, "Yerleştirme süreçlerinde, 28 Haziran-17 Temmuz'da, tabii ki yoğunluk burada ama burada bitmiyor iş. Nakil süreci var daha sonra. Sonuçlar 22 Temmuz'da açıklanacak, aynı açıklandığı gün boş kontenjanlar da açıklanacak. 22 Temmuz-26 Temmuz arasında birinci nakil süreci başlayacak. İki nakil süreci var. Her nakil sürecinde 3'er tercih yapma hakkı var öğrencilerimizin. Nakil sürecini de çok iyi takip etmek gerekiyor, belki şimdi olmayan nakil sürecinde gerçekleşecek." uyarılarında bulundu.

Tercih süreci 17 Temmuz saat 17'ye kadar devam edecek. Yerleştirme sonucu ise 22 Temmuz'da açıklanacak.