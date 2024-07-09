'Kuyu-8' operasyonlarında 25 ilde 54 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama", "resmi belgede sahtecilik" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 25 ilde "Kuyu-8" operasyonlarının düzenlendiğini belirtti.

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama, Resmi Belgede Sahtecilik ve Nitelikli Dolandırıcılık suçlamasıyla 2️5️ ilde düzenlenen "KUYU-8" operasyonlarında; Sosyal medyada "Neslim Güngen" olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngenin. pic.twitter.com/6Imaxv4V3G Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 9, 2024

"Sosyal medyada 'Neslim Güngen' olarak bilinen Neslihan Güngen ve İnanç Güngen'in de içinde bulunduğu 54 şüpheli yakalandı" bilgisini veren Yerlikaya, şunları kaydetti:

"Organize suç örgütlerine, kara para aklamaya çalışanlara, suçta kibirlenenlere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun, suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle."

- Operasyonun detayları

Bakan Yerlikaya'nın açıklamasına göre, Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu İstanbul merkezli Adıyaman, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İzmir, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kırklareli, Kırşehir, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da söz konusu suçlara yönelik 134 adrese operasyon düzenlendi.

Şüpheliler Neslihan ve İnanç Güngen'in, sahte ustalık/kalfalık belgeleri düzenleyerek, vasıfları uygun olmayan kişilerin iş yeri açmalarına aracılık ettikleri anlaşıldı.

Sahte "CE" belgeleri düzenleyerek, herhangi bir kaydı olmayan ve yönetmeliklere aykırı olarak ürettikleri cihazlarla ülke genelinde 44 ayrı "taksirle yaralama" suçuna sebep oldukları tespit edilen Güngen çiftinin, açık kaynaklarda benzer içerikli 746 ayrı şikayetin yer aldığı dolandırıcılık suçundan elde edilen suç gelirini, diğer bayilerle yapılan anlaşmalar esnasında muvazaalı taşınır ve taşınmaz devirleri üzerinden aklamaya çalıştıkları belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda yasa dışı ilaç ve kozmetik ürün, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, belgeleri sahte olan medikal cihaz ve çok miktarda nakit paraya el konuldu.