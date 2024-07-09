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Üç çocuk, iki torun sahibi kadın üniversiteyi birincilikle bitirdi

Yaşına rağmen hayalinden vazgeçmeyen 62 yaşındaki Kezban Özben Güler, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nden birincilikle mezun oldu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 12:11, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:15
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İzmir'de özel bir şirketten emekli olan Güler, en büyük hayali olan Geleneksel El Sanatları Bölümü'nde okumak için iki yıl önce üniversite sınavına girdi.

Yaşına rağmen hayalinden vazgeçmeyen 3 çocuk annesi ve 2 torun sahibi Güler, Van YYÜ Meslek Yüksekokulu Geleneksel El Sanatları Bölümü'nü kazandı.

Üniversite eğitimi için geldiği kentte evde kalan Güler, bir yandan dikiş nakış atölyesinde el becerilerini geliştirirken diğer yandan da üniversite eğitimini sürdürdü.

Azmiyle çevresindekilere örnek olan Güler, derslere ilgisiyle bölümü birincilikle tamamlayarak hayalini kurduğu üniversiteden mezun oldu.

- "Diplomayı torunlarıma hediye etmek istiyordum"

Ön lisans diplomasına kavuşan Güler, AA muhabirine, bölümden birincilikle mezun olmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Mezun olarak en büyük hayaline kavuştuğunu belirten Güler, "İzmir'den buraya gelmek için radikal bir karar aldım. Üniversite mezunu olmak hayalimdi. Okulu başarıyla bitirip diplomayı torunlarıma hediye etmek istiyordum. Şimdi hayallerimi gerçekleştirmenin gururunu yaşıyorum." dedi.

- "Okumaktan vazgeçmeyeceğim"

Yıllarca üniversite okumanın heyecanıyla yaşadığını anlatan Güler, şunları kaydetti:

"İyi ki geldim ve buradaki insanları tanıma fırsatı buldum. Üniversiteye ilk başladığım zaman herkes beni dekan ya da öğretim görevlisi olarak biliyordu. Üniversitede öyle tanınmam bana gurur veriyordu. Daha sonra öğrenci olduğumu öğrenenlerle arkadaş olduk. Her bölümden insan tanıdım ve onları çok sevdim. Okumaktan vazgeçmeyeceğim. Hedefim lisans ve ardından da yüksek lisans. Yaş okumaya engel değil. Okumanın yaşı yok. Her ne olursa olsun, mutlaka eğitimlerine devam etsinler."

- "Öğrencimizde okuma azmini gördük"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, öğrencilerini mezun etmenin haklı gururunu yaşadığını ifade etti.

Azminden dolayı Güler'i tebrik eden Şevli, "YÖK'ün 34 yaşını doldurmuş kadınların eğitimlerini devam ettirmeleri için uygulamaya aldığı bir kontenjanı var. Bu kontenjandan yararlanan kadınlar üniversitemizi tercih ediyor. Onlardan biri olan öğrencimiz Kezban Özben Güler'i mezun ediyoruz. İnsanda okumanın heyecanı varsa yaşına aldırış etmeden eğitimine devam eder. Öğrencimizde okuma azmini gördük ve bölümü de birincilikle bitirmiş. Kendisini kutluyorum." diye konuştu.

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