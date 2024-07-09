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Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor

TÜBİTAK UZAY Enstitü Müdürü Mehmet Nefes, bugün "Türkçe" komutla uzay yolculuğuna başlayan Türksat 6A'ya ilişkin, "Şu anda uydumuzun bütün alt sistemleri nominal biçimde çalışıyor. Aldığımız verilerde herhangi bir anomali yok." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 12:30, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 12:31
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Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor

Nefes, AA muhabirine, Türksat 6A uydusunun fırlatılmasının ardından TÜBİTAK UZAY Görev Kontrol Merkezi'nde değerlendirmede bulundu.

Sabaha karşı 02.30'da başarıyla fırlattıkları uydunun yörünge transfer yolculuğuna başladığını belirten Nefes, "Uydumuzla ilgili ilk sağlık verilerini, ilk ön verileri 67. dakikadan itibaren almaya başladık. Bu verileri aldıktan yaklaşık 1 saat kadar sonra da uydumuza komut göndermeyi başardık. Şu anda uydumuzun bütün alt sistemleri nominal biçimde çalışıyor. Aldığımız verilerde herhangi bir anomali yok. Tanımlı prosedürde yer alan hususlar adım adım takip ediliyor. Uydumuzun yörünge transfer süreci başarıyla devam ediyor. Güneş panelleri de başarıyla açıldı." diye konuştu.

- "İlk defa Türkçe komut gönderdik"

Uydunun fırlatılmaya hazır olduğuna dair komutun TÜBİTAK UZAY Görev Kontrol Merkezi'ndeki ilgili alt sistem uzmanları ve teknik liderlerce ABD'deki ekibe Türkçe iletildiğini vurgulayan Nefes, şu değerlendirmede bulundu:

"ABD'deki ekibimiz de oradaki ilgili kişilere bu komutu iletti ve fırlatma firması SpaceX'e 'Uydumuz fırlatmaya hazır' komutu iletilmiş oldu. Bundan önceki haberleşme uyduları hep yurt dışından tedarik edilen uydulardı ve fırlatılmaya hazır olduğu komutu o üreticinin kendi dilinde oluyordu. Biz de bunlara uzaktan içimiz buruk olarak şahit oluyorduk. Bu gece uydumuz fırlatılırken Türkçe bir komutu göndermiş olduk. Bundan sonra da inşallah Türkçe komut dışında başka bir komut görmeyiz."

- Yolculuk 12 gün sürecek

Nefes, Türksat 6A'nın yörünge transfer sürecinin yaklaşık 12 gün kadar devam edeceği bilgisini vererek, bu yolculuk esnasında kimyasal itki sistemi tarafından 5 büyük ateşleme gerçekleştireceğini ve bunların hem öncesinde hem sonrasında ekiplerin detaylı bir yörünge hesabı yapacağını anlattı.

Bunun çok önemli, kritik ve ilk defa deneyimledikleri bir süreç olacağını vurgulayan Nefes, "İnşallah bu süreci de başarıyla tamamlarız. Türksat 6A uydusu planlandığı gibi yer sabit yörüngeye yaklaşık 36 bin kilometrelik yörüngesine ulaşır." dedi.

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