Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için talep ettiği personel sayısı

Memurlar.net Genel Yayın Yönetmeni Edip Üzen 2024 yılında alınacak personel sayısını Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'a sordu.

Bakan Tunç, 2024 yılı için toplamda 22 bin 984 personel alımı için talepte bulunduklarını dile getirdi.

İşte Bakan Tunç'un personel alımına dair verdiği cevap

Adalet hizmetlerinin kesintisiz ve etkin bir şekilde sürdürebilmesi amacıyla 2024 yılı ihdas talepleri 29.09.2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı'na iletilmiştir.

1 Ocak 2023 tarihinden bu yana vefat, emeklilik, istifa, göreve son verme ve benzeri sebeplerle Bakanlığımızdan ayrılan toplam personel sayımız 6.976 olmuştur. Bu süreçte artmaya devam iş yükümüz, yeni kurulan mahkeme ve dairelerimiz, faaliyete geçen bölge adliye mahkemeleriz personel ihtiyacımızı daha da artırmıştır.

17.05.2024 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren Tasarruf Tedbirleri konulu 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi kapsamında personel ihdas talebimiz asgari düzeye indirgenmiş; adliyelerimiz, ceza İnfaz kurumları, icra daireleri ve adli tıp kurumunda görev yapmak üzere 22.984 personel talebi iletilmiştir.

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