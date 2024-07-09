Netflix'ten Türkiye'deki abonelere ikinci zam

Türkiye'de en çok kullanılan online içerik platformlardan biri olan Netflix, bu sabah abonelik ücretlerine zam yaptı. Popüler dijital yayın platformu, daha önce yılın ilk aylarında önemli bir fiyat artışı gerçekleştirmişti. Şimdi ise abonelik ücretleri yüzde 30 civarında bir artışla yeniden güncellendi.

Zamlı fiyatlar, platforma yeni abone olacak kullanıcılar için hemen geçerli olacak. Mevcut aboneler ise 30 gün içerisinde fiyat artışıyla ilgili bilgilendirilecek ve bu sürenin sonunda yeni fiyatlar tüm kullanıcılar için geçerli hale gelecek.

Yüzde 30 oranındaki zam ardından Netflix'te yeni ücretler şu şekilde olacak;

Temel Plan: 119,99 TL > 149.99 TL

Standart Plan: 176,99 TL > 229.99 TL

Özel Plan: 229,99 TL > 299.99 TL