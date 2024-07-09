Konya'da buğday hırsızlığı

Üç işçi sendikasından 10 talep
Üç işçi sendikasından 10 talep
Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için talep ettiği personel sayısı
Adalet Bakanlığı'nın 2024 yılı için talep ettiği personel sayısı
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
'Her yıl yaklaşık 59 bin kişi kuduz nedeniyle hayatını kaybediyor'
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Cezaevine girip husumetlilerini vurdular... Soruşturma başlatıldı
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Türksat 6A, Türkçe komutlarla uzayda yol alıyor
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
Sendikalardan ortak açıklama: Bizim üzerimizden ekonomi düzelmez
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
LGS tercihi yapacaklara uzmanlardan uyarı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Çin otomobil markaları Türkiye'de yatırım atağına kalktı
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
Türkiye 85 milyon nüfusuyla dünyada 18. sırada
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
AYM 'taze kaşar' ifadesinden verilen hakaret cezasını kaldırdı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
Aliağa'da gümrüğe 'rüşvet' soruşturması: 16'sı kamu görevlisi 78 gözaltı
'Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de de o'
'Enflasyon hesaplaması dünyada neyse Türkiye'de de o'
Ek vergi zammı yürürlüğe girdi: Fiyatlar 100 bin TL arttı
Ek vergi zammı yürürlüğe girdi: Fiyatlar 100 bin TL arttı
Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Erdoğan ABD'ye gidiyor! Çantasında 3 önemli başlık var
Ev sahiplerinin isteği bitmiyor! Kiracıyı isyan ettiren liste
Ev sahiplerinin isteği bitmiyor! Kiracıyı isyan ettiren liste
Yenişafak: 'Aktif vergisi' fikrine iş dünyasından destek var
Yenişafak: 'Aktif vergisi' fikrine iş dünyasından destek var
AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok
AK Parti erken seçim defterini kapattı: En az 3 yıl seçim yok
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Türksat 6A Türkiye'ye 'sınıf atlattı'
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
Bakan Uraloğlu: 10 yıllık bir emeğin sonucunda buradayız
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
En düşük emekli aylığına zam hazırlığı
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
Yılmaz: Cari açığımızı daha da düşürmesini bekliyoruz
Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
Gümüşhane'yi sağanak yağış vurdu
AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Dere yataklarından uzak durun
AFAD'dan vatandaşlara uyarı: Dere yataklarından uzak durun
Memur-Sen'den ek zam çağrısı
Memur-Sen'den ek zam çağrısı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Ankara'da örtü yangını: Alevler bir mahalleye sıçradı
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı
Dünya devinden Türkiye'ye yatırım kararı
AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'
AK Parti MYK'da gündem 'en düşük emekli maaşına zam'
Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor
Merkez Bankası'nın brüt rezervinde yeni rekor
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı değişiyor
Sürücü adayları dikkat! Ehliyet sınavı değişiyor
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
Bakan Memişoğlu: Aile hekimliklerini güçlendireceğiz
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Konya'da buğday hırsızlığı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde bir çiftçiye ait 6 bin metrekarelik alandaki buğday mahsulünün piyasa değeri yaklaşık 30 bin lira olan tarlasındaki ekili buğdayı çalındı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 13:46, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 13:50
Yazdır
Konya'da buğday hırsızlığı

Olay, ilçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yerleşim sınırları içerisindeki tarlasına buğday eken ve yetişen mahsulü kaldırmaya hazırlanan çiftçi, önceki gün ekili alanına geldiğinde gördüğü manzara karşısında hayrete düştü.

Kendisinden habersiz bir yıllık emeği olan mahsulünün tarlasından biçilip kaldırıldığını gören çiftçi, Beyşehir İlçe Jandarma Komutanlığına giderek tarlasından ürününün çalındığı iddiasıyla ihbarda bulunarak olayın fail ya da faillerinin yakalanmasını istedi.

Jandarma ekiplerinin hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Tarlada incelemede bulunan ekipler, tarlaya yürüyerek gelen şüphelilerin ekinleri ezdiğini tespit etti.

Tarlasındaki ürünü çalınan çiftçi, bölgede ziraat odasına kayıtlı olmadan kaçak olarak çalışan biçerdöverlerin de mevcut olduğunu savunurken, bunların tespit edilip işlem yapılması halinde bu tür olayların da önüne geçilebileceğini söyledi.

Olayda, 6 bin metrekarelik alandaki buğday mahsulünün çalınmasından dolayı yaklaşık 30 bin lira maddi zararın söz konusu olduğu belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber