19 yaşındaki genç kız apart dairede ölü bulundu

Darp, kesi ya da yara izine rastlanmayan genç kızın cesedi, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

www.memurlar.net internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı memurlar.net'e aittir.

İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır www.memurlar.net