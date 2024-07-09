Ankara ve çevresindeki iller için gök gürültülü sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre Ankara ve çevresindeki illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 15:00, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 16:23
ANKARA (AA) - Ankara ve çevresindeki illerde gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, gök gürültülü sağanak, Ankara'nın kuzey ve batısı, Çankırı çevreleri, Bolu'nun batısıyla Karabük ve Kastamonu'nun güneyinde akşam saatlerine kadar yerel kuvvetli olacak.
Sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.