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Güney: Enflasyon memuru ezdi, Gerçek zam yalnızca %10

Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney; Memur ve memur emeklisine yapılan artışlar, enflasyonun gerisinde kalmıştır. Yılın ikinci yarısı için, memur ve memur emeklilerine yapılan gerçek zam oranı % 10'dur. Çünkü enflasyon farkı sıfır zam demektir." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Temmuz 2024 15:25, Son Güncelleme : 09 Temmuz 2024 15:34
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Güney: Enflasyon memuru ezdi, Gerçek zam yalnızca %10

Türk Büro Sen Genel Başkanı Türkeş Güney, 2024 yılının ikinci yarısında memur ve memur emekli maaşlarına yapılacak %19.31 oranındaki artışın enflasyonun gerisinde kaldığını belirtti. Güney, bu oranın %10'unun toplu sözleşme kararından, %9.31'inin ise enflasyon farkından kaynaklandığını vurgulayarak, gerçek zam oranının yalnızca %10 olduğunu ifade etti.

Türk Büro Sen Genel Başkanı Güney yaptığı açıklamada şunlara değindi:


Yılın ikinci yarısı için memur ve memur emekli maaşlarına %19.31 oranında artış yapılacaktır. Bu oranın yüzde 10' luk kısmı 7. Dönem Toplu Sözleşme Hakem Kurulu kararında yılın ikinci yarısı için yapılacak artış oranı olup, %9,31 ise enflasyon farkıdır.Enflasyon farkı sıfır zam demektir.

Bu nedenle; memur ve memur emeklilerine yapılan gerçek zam oranı %10 tutarındadır. 7.Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri sürecindeki Merkez Bankası 2024 yılı enflasyon takvimi önce %33 olarak açıklanmış, daha sonra %38 olarak revize edilmiştir.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİ MAAŞ ARTIŞLARI ENFLASYONUN ALTINDA KALDI

7. Dönem Toplu Sözleşme süresince hakem heyetindeki kamu tarafının sayısal çoğunluğu ile ilk defa memur maaş artış hedeflenen enflasyon olan %38 oranının altında, %25 (15+10) olarak uygulanmıştır. Bu oran hedeflenen enflasyon rakamlarının gerisinde kalmıştır.

Bir yandan hedeflenen enfslayon rakamının 13 puan gerisinde belirlenen maaş artış oranları, diğer yandan refah payı verilmemesi nedeniyle; 2024 yılında memur ve memur emeklileri enflasyon altında bir zam oranına mahkum edilmiştir.Enflasyona ezdirilmişlerdir.

Diğer yandan memur görev aylığı ile memur emekli maaşı arasındaki bağ kopmuş, Temmuz 2023 ayında memur maaş unsurları arasına dahil edilen ilave ek ödemeni, memur emekli maaşlarına yansıtılmaması nedeni ile; Temmuz 2023 ayında görev aylığının %75' i emekli maaşı olarak bağlanırken, günümüzde bu oran %45 seviyesine inmiştir.

Emekli maaşlarının gündemde olduğu bugünlerde; memur emekli maaşlarının da yeniden ele alınması, ilave ek ödeme tutarının, mutlaka memur emekli maaşına ilave edilmesi; bu konuda yaratılan adaletsizliğin giderilmesi ve Sn. Cumhurbaşkanımızın bu konudaki irade ve beyanlarının hayata geçirilmesi anlamına gelecektir.

Özellikle emekli maaşlarında; bugün bir sistemden söz etmek mümkün değildir. Emekli maaşı ile prim gün sayısının arasındaki bağ kopmuştur.

Bu nedenle emekli maaşları ile ilgili yapılacak en önemli çalışma, sistemin yeniden ele alınması, prim gün sayısı ile emekli maaşları arasında kopan bağın yeniden kurulması sağlanmalıdır.

Memur ve memur emeklilerinin enflasyona ezdirilmemesi için; mutlaka hedeflenen enflasyon oranında bir artış sağlanması, refah payı verilmesi, enflasyon farkının eşel mobil sistemi dediğimiz gerçekleştiği ayda ödenmesi ile mümkün olacaktır.

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