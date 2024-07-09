TBMM Genel Kurulu toplandı

TBMM (AA) - TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder başkanlığında toplandı.

Önder, gündeme geçmeden önce üç milletvekiline gündem dışı söz verdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, "Uşak'ın sorunları" hakkındaki konuşmasında, Uşak Belediyesinin çeşitli hizmetlerde fiyat artışlarına gittiğini söyledi.



Yapılması planlanan Millet Camisi'nin engellendiğini öne süren Güneş, Uşak Belediye Meclisi'nde Avrupa seyahatine ilişkin karar çıkarıldığını savundu.

Güneş, Uşak Belediye Başkanı CHP'li Özkan Yalım'ın sözünü tutmayarak bazı işçileri işten çıkardığını ileri sürdü.

Bunun üzerine söz alan CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba, Güneş'in iddialarının gerçeği yansıtmadığını ifade etti. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ise Belediye Başkanı Yalım'ın Uşak için elinden geleni yaptığını aktardı.

Daha sonra DEM Parti Van Milletvekili Sinan Çiftyürek, "Emek ve teknoloji ilişkisi" konusunda konuştu.

- "Emeklilerimizi enflasyona ezdirdiniz"

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, ekonomide sorunlar ve sıkıntılar yaşandığını söyledi.

Bazı firmaların iflas ettiğini; Bursa'nın iflasların en çok yaşandığı ikinci il olduğunu ifade eden Öztürk, ekonominin ayarlarının bozulduğunu, enflasyonun ve faizlerin yükseldiğini dile getirdi.

Sanayicilerin kötü durumda olduğunu, emeklinin "açlığa mahkum edildiğini" kaydeden Öztürk, "Emeklilerimizi enflasyona ezdirdiniz. Herkesi en düşük emekli maaşına yakınlaştırarak fakirlikte birleştirdiniz." dedi.